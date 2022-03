São várias as marcas que apresentam propostas inspiradas em anos icónicos para a moda, como os anos 70 ou 90. A Mango não é exceção e convida a inspirar-se nas suas propostas para a próxima estação, escolhendo os anos 90.

Os mini vestidos evasé com estampados chamativos são peças chave, ao lado de casacos de tweed curtos e calças de ganga de estilo cargo.

As sugestões da marca completam-se com leggings de estilo ciclista e casacos de malhas extra curtos utilizados como top para criar looks atrevidos e divertidos.

O verde fluor apresenta-se como um dos tons da estação e preenche casacos e calças de tweed aos quadrados, peças de malha e os estampados de aguarela em vestidos de cetim. Também o rosa pastilha e o amarelo pastel são protagonistas em vestidos curtos, casacos cropped e calças.

Bem-vindos anos 90!