Tudo começa com um simples convite, mas há muitas informações que podem não estar muito explícitas. Por isso, há coisas básicas e regras que deve saber para que desde o convite ao dia da cerimónia, tudo corra na perfeição.

Veja as nossas dicas para ser um convidado perfeito e exemplar para com o casal que está a celebrar esse dia tão importante consigo.

R.S.V.P

“Répondez s'il vous plaît”, ou em português R.S.F.F “Responder, se faz favor”, isto é, a confirmação de presença. Normalmente os convites são enviados com alguma antecedência e terá uma data limite para responder. É super importante confirmar a sua presença no casamento pois é necessário organizar o evento consoante o numero de pessoas. O espaço, a comida, orçamentos, etc, tudo depende do número de pessoas.

Não leve o seu próprio convidado

Quando recebe um convite de casamento e ele é direcionado só para si, então não tome a iniciativa de levar mais alguém consigo sem consultar os noivos. Todo o casamento estará programado para um número específico de convidados e se for para levar mais alguém vai estar escrito no convite.

Levar as crianças

Se no convite estiver “família X”, ou se estiver escrito os nomes do casal e dos seus filhos, então pode levá-los. No entanto, se no convite estiver apenas o seu nome e o do/a seu/sua companheiro/a, então é melhor deixar os filhos com alguém. É muito provável que o casamento não esteja preparado para receber crianças.

Restrições alimentares

Hoje em dia, alguns noivos, já perguntam aos convidados se tem alguma intolerância alimentar ou alergia grave. Assim, o catering pode estar preparado e ter outro prato de substituição. No entanto, normalmente há entradas e pratos variados, por isso, se os noivos não lhe perguntarem nada, veja o menu e coma apenas aquilo que pode.

Chegar a tempo

Chegar depois da noiva não é de todo permitido. Claro que acidentes acontecem, mas não deve interromper nunca a cerimónia. Por isso, convém chegar sempre uma meia hora antes do combinado para ter a certeza que chega a tempo. Caso chegue depois, o melhor é esperar que a cerimónia acabe e só depois entrar.

Dress code

Em alguns convites vem escrito o dress code, ou alguma orientação sobre o que deve levar vestido. Se não disser nada, veja o local e hora da cerimónia, bem como do copo de água e siga o bom senso.

Sentar

Na maioria das cerimónias as filas da frente são reservadas para os padrinhos e família direta. Caso não seja o seu caso, então espere que os outros convidados se comecem a sentar para saber onde se deve sentar. No caso das cerimónia católicas, é costume os convidados do noivo sentarem-se do lado direito e os da noiva à esquerda.

Respeite o quarto da noiva

O quarto ou sala onde a noiva se prepara antes da cerimónia, só deve ter mesmo aquelas pessoas que ela quer a ajudá-la. Não deve ir lá só para dar um olá rápido antes o casamento.

Distrações tecnológicas

É normal o telemóvel ser uma grande distração, mas em casamentos, tal como qualquer outro evento formal, deve usar o telemóvel apenas para tirar algumas fotos ou só se for mesmo necessário.

Redes sociais

Lá porque está a ter um dia diferente do habitual não é razão para estar sempre a postar fotografias do casamento de outras pessoas nas suas redes sociais. Claro que depois o pode fazer, mas confirme com os noivos se os pode partilhar no seu Instagram e Facebook.

Beba com responsabilidade

Ficar com um copo a mais num casamento pode ser normal, afinal estão a festejar. No entanto, há um limite de bom senso que não deve ser ultrapassado.

Cuide do espaço

Os noivos estão a pagar um espaço para fazer a festa e cabe a todos preservar o local. Caso se estrague alguma coisa a responsabilidade vai cair sobre o casal, por isso, tenha cuidado.

Presentes de casamento

Não vale a pena levar o presente para o casamento, mesmo que seja em valor monetário. No convite, ou hoje em dia nos sites, estará a informação das listas ou NIB para transferência, por isso, trate dessa questão com alguma antecedência.