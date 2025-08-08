Kris Jenner suscitou dúvidas entre os seguidores nas recentes fotografias que partilhou na sua página de Instagram.

A empresária, de 69 anos, publicou uma galeria de imagens onde aparece com um vestido e casaco iguais em 'animal print' Oscar De La Renta, uma carteira dourada também dessa marca mas foram as sandálias que captaram a atenção dos seguidores da 'momager' (como é conhecida já que é mãe e ao mesmo tempo agente 'manager' dos seus filhos).

É que Kris usou uns sapatos abertos e, se olharmos com atenção, o seu pé parece ter seis dedos!

© Instagram - Kris Jenner

Esta imagem, que ilustra o aniversário de 91 anos da sua mãe, Mary Jo Campbell, provocou um burburinho por entre os fãs que questionaram: será que foi excesso de Photoshop ou é apenas ilusão de ótica?

"Ela tem seis dedos ou estou a enlouquecer?"; "Também reparei nisso"; "Tens seis dedos?", questionaram alguns fãs. Mas o que realmente aconteceu foi logo entendido por outros seguidores. "Não são seis, são cinco. A sandália é que é bege por dentro".

Kardashian/Jenner ou as 'rainhas do excesso de 'photoshop'

Não é novidade para ninguém que a família Kardashian/Jenner gosta de usar a edição de imagens para dar um retoque ou outro nas fotos que partilham nas redes sociais. Mas às vezes estas mudanças não correm assim tão bem e resultam em grandes trapalhadas.

Khloé, por exemplo, assumiu que editava algumas imagens embora tenha parado de o fazer recentemente. Numa entrevista recente, esta revelou que, por vezes, algumas fotos editadas a faziam parecer "uma personagem de desenhos animados".

"É humilhante que tenha pensado que aquela era uma versão de mim mesma. [...] Tive que reprogramar a minha mente para pensar: 'Temos que parar com os filtros', assumiu.

Mas Khloé não é a única a usar e abusar de edição de imagem. A irmã mais nova do clã, Kylie Jenner partilhou uma foto dentro de água onde, ao querer emagrecer a perna, alterou a borda da piscina. Mais tarde apagou a imagem e voltou a publicar já sem o erro.