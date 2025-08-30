Jazmin Grace Grimaldi, filha mais velha do príncipe Alberto do Mónaco, de 33 anos, está solteira, depois de se ter separado do namorado, o músico Ian Mellencamp.

E se pensava que Jazmin iria estar em baixo e a fazer o luto pelo fim da relação, engana-se. Conforme se pode ver pelas partilhas que tem vindo a fazer nas redes sociais, a filha de Alberto tem vindo a aproveitar o melhor da vida em saídas com amigos e muitas festas.

"Um brinde ao último fim de semana de agosto com um cálice de Monte Carlo Jazmin Rosé enquanto contamos os dias finais do verão", escreveu Jazmin no Instagram, referindo-se à sua própria marca de vinho.

Solteira? A vida continua…

Até ao momento, Jazmin Grace Grimaldi não falou abertamente da separação, contudo notou-se a ausência Ian Mellencamp nas partilhas que esta fazia nas redes sociais.

Nos últimos meses, Jazmin esteve de férias em destinos de sonho, desde a Croácia, St. Tropez, Mykonos e Paris. "Verão. Vim aqui por amor e não vou parar", notou.

"Peguem na vossa vida e tornem-na na melhor história do mundo. Não a desperdicem", referiu ainda numa outra publicação.

O verão preenchido de Jazmin (entre férias e lazer)

Apesar de desfrutar ao máximo dos destinos paradisíacos por onde passou, Jazmin não deixou de trabalhar, pelo contrário.

De maneira a celebrar o primeiro aniversário do lançamento da sua marca de vinho, esta organizou uma grande e luxuosa festa em Monte Carlo.

Jazmin Grace Grimald, recorde-se, nasceu da relação do príncipe Alberto do Mónaco e Tamara Rotolo. Os dois conheceram-se em 1992 durante um torneio de ténis no Mónaco. Apesar do caso ter durado apenas duas semanas, Tamara acabou por engravidar.

O príncipe apenas confirmou que era pai de Jazmin a 1 de junho de 2006, notando que o seu objetivo era proteger a privacidade da filha até que esta atingisse a maioridade.

Alberto é ainda pai de Alexandre Grimaldi-Coste (que nasceu também de uma relação casual) e dos príncipes Gabriella e Jacques, fruto do atual casamento com a princesa Charlene.