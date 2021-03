A maquilhagem das noivas, de uma forma ou de outra, recai sempre sobre algo minimamente tradicional e simples, e por isso pode parecer que não existem grandes tendências (e muito menos que estas se vão atualizando de ano para ano), mas a verdade é que se a protagonista do dia decidir arriscar com a maquilhagem, tem várias opções de tendências para escolher.

Entre tons de batons e tipos de sombras, existem inúmeros looks de make-up para optar neste dia tão importante. Conheça as tendências de maquilhagem para as noivas deste ano e inspire-se para escolher a sua:

Olhos esfumados com cores suaves

Os famosos smokey eyes trazem uma ligeira mudança. Este ano, os olhos querem-se em tons neutros e suaves para não carregar demasiado o olhar, por isso aconselhamos a que escolha um look de olhos esfumados, mas com vários tons que não fujam muito à cor da sua tez.

Batom encarnado glossy

O reinado dos batons mate já lá vai longe. Ultimamente os lábios querem-se cheios e brilhantes, com acabamentos glossy que os fazem sobressair a quilómetros de distância. Se o encarnado, cor tendência do batom, for demasiado arriscado para si, pode sempre optar por um tom nude, mas sem nunca esquecer o brilho, para estar bem visível em todas as fotografias do casamento!

Pele glowy

Uma pele brilhante e com um ar que resplandece luz é uma das maiores tendências no mundo da make-up, quer seja para um casamento ou para o dia-a-dia. Aposte em bases menos mate e em produtos que lhe confiram um aspecto glowy e saudável.

Glitter

As noivas mais arriscadas podem apostar num look intenso, optando por uns olhos mais carregados, especialmente com glitter. Este que vai ser muito popular entre as noivas, seja num look de smokey eyes ou apenas optando por um delineador de olhos com glitter, fazendo-os sobressair imensamente.

Apliques

Pérolas, brilhantes ou pedras coloridas. Este tipo de apliques, no rosto ou no cabelo vão acrescentar interesse aquele toque final a qualquer noiva. Um toque muito especial que certamente fará um look que não vai cair no esquecimento.

Lábios delineados

Os lábios bem delineados voltaram dos anos 1960, e aquele look que em tempos achámos que apenas as avós gostavam, está mais trendy que nunca. Delinear os lábios contribui para uma boca mais preenchida e volumosa. Aconselhamos ainda, que brinque com esta tendência em conjunção com a tendência dos lábios glossy, para um look ainda mais intenso.