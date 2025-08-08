Nuno Homem de Sá emitiu um comunicado na sua página de Instagram relativo ao processo que decorre em tribunal, depois de ser acusado de violência doméstica por parte de Frederica Lima, sua ex-namorada.

Segundo noticiou a TV 7 Dias, a maior parte das provas já foram recolhidas, assim como foram ouvidas a maior parte das testemunhas da acusação.

Entre as provas materiais obtidas, indica ainda a publicação, estão imagens de videovigilância, ameaças registadas em áudio, objetos que o ator terá atirado para o quintal de Frederica, assim como bilhetes que Nuno Homem de Sá lhe deixou já depois do término da relação.

A reação de Nuno Homem de Sá

Esta sexta-feira, dia 8 de agosto, Nuno Homem de Sá reagiu a esta notícia emitindo o seguinte comunicado:

Comunicado emitido por Homem de Sá na sua página de Instagram© Instagram/Nuno Homem de Sá

"O esforço patético-diabólico de me quererem transformar nalgum género de 'inimigo público' é a prova clara do(s) fraquíssimo(s) casos/argumentos contra mim.

Qual a necessidade de vir vomitar para a praça pública as alegações odiosas que me querem imputar, sem qualquer prova? (e ainda em segredo de justiça).

Acham que assim o MP e o tribunal passam a acreditar mais? Tomem nota: sem provas, não há caso. Quando toda uma acusação é baseada em mentiras, factos distorcidos, meias verdades frases descontextualizadas… Não há caso. Daí este barulho todo.

'Da opinião pública já não se livra', ouço por aí, e esse é o principal objetivo desta gente doente e sem escrúpulos. A presunção de inocência foi criada para manter esse tipo de maralha à distância, mas nos dias de hoje tudo isso parece ter desaparecido. NÃO SE DEIXEM ENGANAR!

A justiça existe e chegará a uma conclusão. Até lá agradeço que me deixem num lugar que me pertence: o da inocência, até provado o contrário. Ou não.

Tenho o direito ao respeito e à dignidade. E a minha família também. Aguardando serenamente. A verdade vencerá, de novo. As provas dos outros casos estão à vista de todos, não há necessidade de inventar".

Crimes envolvendo menores?

Nuno Homem de Sá não teve apenas de lidar com acusações de violência doméstica. Na passada semana, o ator, de 63 anos, partilhou a reação de Carina Teixeira, sua ex-mulher e mãe da sua filha Sofia, de 15 anos, depois de ter sido noticiado que estaria envolvido num processo relacionado com crimes de menores.

"Nunca fiz qualquer queixa! Sempre confiei e confio totalmente no Nuno com a nossa filha. É um pai presente e cuidadoso. De tal maneira que a Sofia, neste momento, está a passar férias com o pai", realçou Carina, visivelmente indignada.

Fique a par do caso: