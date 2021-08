O preto e branco é conhecido pela sua versatilidade, usado em qualquer ocasião e estação do ano. Tanto é possível ter um ar mais sofisticado apenas com um pequeno apontamento, como apostar num look integral, que a combinação destas duas cores nunca desilude.

A juntar a isso, marcas com peças já reconhecidas pelo seu conforto e design, estão na JD Sports com opções de artigos monocromáticos que vamos querer vestir todos os dias.

A apostar num look mais arrojado, mas que continua a ser prático e confortável para as tarefas do dia a dia, a JD Sports sugere uns joggers da Adidas que podem ser combinadas com uma t-shirt super tendência da Nike, com um corte crop e mangas curtas.

Para quem não fica em casa e que não quer passar despercebido, a nossa sugestão para elas, é optar por umas sapatilhas super populares, sempre tendência, como as Converse All Star High, que podem ser combinadas com uma t-shirt branca da Fila e uns calções super veraneios, ideais para dias de muito calor.

Para eles, um fato de treino da Nike, que pretender aliar conforto a estilo.

Para os que preferem apostar em acessórios, em vez de optar por um look integral, a JD oferece ainda uma série de opções de malas, chinelos, bonés e bandeletes, que podem ser uma ótima solução para combinar com outras cores.

O importante é que não se esqueça que o preto e branco é uma tendência intemporal e que veio para ficar.