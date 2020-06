Não sabe que penteado usar num casamento? Eis 4 opções para arrasar

Nesta nova fase de desconfinamento consta já a premissa da possibilidade da realização de “eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados”, desde que respeitem as orientações da Direção Geral da Saúde. Na Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, que prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, ainda não há, no entanto, regras definitivas em relação ao sector, remetendo as orientações para as regras de segurança e higiene aplicáveis ao setor da restauração e mantendo-se, de qualquer forma, a restrição ao número de concentração de pessoas no mesmo local (10 para a Área Metropolitana de Lisboa e 20 no resto do país). Por isso, e apesar da incerteza ainda pairar no ar e de se continuar à espera de um inequívoco sinal verde, a esperança começa a encher os corações não só dos noivos, como dos convidados e todos os fornecedores do sector.

Perante estas novidades, e sabendo que há inúmeros casamentos que ainda não foram adiados, continuamos na nossa missão de inspirar. E hoje, viramo-nos para as convidadas. Já pensaram no penteado que vão usar? Preso, solto, semi-apanhado, ondulado ou despenteado, existem tantas opções de penteados para casamento que é fácil ficar indecisa. Afinal, que penteado combina melhor com o estilo da boda, consigo e com o seu tipo de cabelo? Eis algumas dicas fundamentais que deve ter em conta antes de começar a ver inspirações:

Pense no visual como um todo

Não basta olhar para uma fotografia daquele editorial lindíssimo ou perder-se de amores pelo penteado que a sua it girl favorita usou na passadeira vermelha. Quando é convidada para um casamento, tem de pensar no seu visual como um todo: no vestido que escolheu para o dia, acessórios, no horário do casamento e, claro, no seu tipo e corte de cabelo.

O penteado tem de combinar consigo

Não é por ser um dia especial que vai fazer um penteado clássico e formal elaboradíssimo, quando o seu estilo é descontraído. Os penteados devem também refletir a personalidade da mulher, que pode ser mais formal, mais relaxada ou romântica.

Reúna algumas ideias

Reúna fotos de inspiração com exemplos de penteados com o tipo e cor de cabelo mais próximos do seu e leve-as ao seu cabeleireiro, pois assim será mais fácil visualizar o resultado final. Como bom profissional, ele saberá o que fazer e o que lhe ficará melhor, valorizando o seu rosto e silhueta.

Tendências atuais

Sabendo que o look terá de ver consigo e com o seu estilo, nunca é demais saber quais são as tendências atuais ao nível dos penteados. E aqui o maior destaque vai para os cabelos leves e de aspeto natural, nomeadamente os penteados semi-presos ou soltos. Outra tendência forte são as ondas ou texturizados, que dão um aspeto de cabelo natural, mas desalinhado na medida certa, e ainda o efeito molhado.

Tipos de penteados



E agora que lhe demos algumas dicas, vamos ao que importa: fizemos uma seleção de penteados que vão do cabelo solto aos rabo-de-cavalo. Também não deixámos de lado os opções com tranças, sempre muito atuais e versáteis, ou ainda apanhados baixos ou médios, que se reinventam todos os anos. Só tem de escolher que vestido de festa irá levar, seja um vestido de cerimónia comprido ou um modelo curto, e adequar a sua escolha ao seu corte de cabelo.

1. Solto e semi apanhado

créditos: Photo by lucas mendes on Unsplash

Os cabelos soltos, completamente livres ou com algum acessório, assim como os penteados em que se prende apenas uma parte são perfeitos para casamentos de dia, ambientes rústicos ou para convidadas que pretendam um visual mais informal. Seja liso, ondulado, com alguma trança, simples ou em versões mais elaboradas, os penteados de cabelos soltos ou semi-presos são sempre uma escolha certeira.

2. Rabo-de-cavalo

créditos: Models Academy & Salon

Há quem pense que o rabo-de-cavalo é um penteado demasiado simples para uma cerimónia tão especial como um casamento. Nada mais errado! Cada vez mais convidadas (e mesmo noivas) apostam nesta opção tão sexy e inovadora. Usam-se altos, baixos, com efeito de fita, desalinhados, baixo com risco ao lado ou ao meio. O leque é bastante amplo.

3. Tranças

créditos: Lindsay McGrath on Unsplash

As tranças favorecem qualquer mulher, pois têm tudo: elegância, estilo e personalidade. E o melhor é que combinam com cabelos semi-apanhados, rabos-de-cavalo ou coques. Uma trança embutida, por exemplo, vai dar-lhe um visual superelegante e com a vantagem de que o seu penteado irá durar o dia inteiro, sem se desfazer.

créditos: Kimson Doan on Unsplash

4. Apanhado em coque baixo ou alto

créditos: Khaled Ghareeb on Unsplash

Os coques “arrumadinhos” são mais formais, proporcionando um look mais sofisticado. É a opção ideal para quem quer deixar o colo e as costas bem à mostra, sendo uma escolha particularmente querida entre as madrinhas de casamento.

créditos: Brittany Colpitts on Unsplash

Existem, também penteados presos com coques "mais informais", com um ar mais descontraído, que estão muito na moda e revelam um grande senso de estilo. O coque baixo e messy, à altura da nuca, por exemplo, é uma opção bastante juvenil e uma excelente alternativa aos mais direitinhos e altos.

créditos: Pietra Schwarzler on Unsplash

Pode também optar pelo chamado "coque de bailarina", um tipo de penteados para casamento apanhado que tem muito sucesso e que que tem várias versões, como o 'top knot', isto é, um coque muito alto.