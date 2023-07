Marcas VS fenómeno Barbie

Se foi às compras nas últimas semanas, com certeza já percebeu do que estamos a falar: o fenómeno Barbie. O filme que estreia amanhã, dia 20 de julho, nos cinema em Portugal, inspirou as marcas a lançarem uma linha de roupa bem característica.

Desde a ZARA à Crocs, nenhuma marca quis ficar de fora desta febre cor-de-rosa, que já conquistou tantos corações nestas últimas semanas.

Deixamos-lhe algumas sugestões de marcas e peças para não ficar fora desta trend, e para ver um dos filmes mais esperados do ano, vestida a rigor, em um cinema perto de si.