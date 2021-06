No mês mais colorido do ano, o mês de junho, celebramos o Pride Month. Neste relembramos o início do movimento que, pela primeira vez, aspirou, em 1969, pôr fim ao preconceito e às leis discriminatórias contra a comunidade LGBTQ+. Desde então que este tem servido não só para celebrar o orgulho LGBTQ+ , mas também para relembrar que a luta contra o preconceito ainda não está terminada.

Em junho, no mundo corporativo, são várias as marcas que fazem questão de afirmar o seu compromisso para com a comunidade, de variadíssimas formas – seja apenas através dos seus logotipos, de campanhas muito especiais, de produtos que celebram a diversidade ou até mesmo através de iniciativas que demonstram o seu envolvimento contra a discriminação dentro das próprias empresas.

Chegado ao fim deste Pride Month de 2021, é altura de fazer um reconhecimento dos melhores produtos e campanhas com que as marcas nos presentearam ao longo destes 30 dias tão especiais:

O gigante do mobiliário IKEA, redesenhou o clássico saco que todos temos nas nossas casas para este integrar a bandeira LGBTQ+. Este, tem a particularidade de ter sido desenhado para se poder transformar numa bandeira com o famoso arco-íris, com apenas recurso a uma tesoura. Ainda que não seja uma marca de moda, este saco fará um enorme statement. Além disso, as vendas deste saco reverteram para apoiar associações que defendem a inclusão e a igualdade.

A marca que nos relembra que “Its Okay” sermos exatamente quem somos, através das suas t-shirts e bonés gender neutral, celebrou o mês pride recordando-nos dos seus pilares que se alinham na perfeição com o que devemos celebrar no mês de junho (e sempre).

A New Balance juntou-se à artista sediada em Hong Kong para ilustrar algumas das peças mais clássicas da marca. O resultado foram designs coloridos, brincalhões que se afirmam sob o mote “everybody is welcome”.

Demna Gvasalia, o génio criativo por trás da casa secular que é a Balenciaga presenteou-nos com uma hilariante recriação (com o seu toque de génio) das camisolas GAP que foram famosíssimas durante os anos 2000. A sua versão, utiliza a mesma fonte que a marca americana e, substitui o P por um Y e ainda acrescenta a palavra Pride – resultando numa fabulosa sweatshirt a afirmar o orgulho gay.