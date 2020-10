Sob o mote “Um outono completamente fashion”, a Kiabi preparou uma coleção especial - composta por cinco peças outonais - a pensar em todas as mulheres e em todos os tipos de corpos.

Perfeitas para serem usadas nos dias mais amenos e depois conjugadas com outras nos dias mais frios, estas peças vão tornar-se verdadeiros essenciais no seu armário de outono, sendo que os preços vão pesar pouco na sua carteira.

Descubra as peças de que estamos a falar e surpreenda as suas amigas, irmãs ou até mesmo mães ou filhas com um look igual ao seu.

Blusa

As blusas são uma peça essencial para os dias mais amenos e, na verdade, são muito fáceis de conjugar, quer seja com jeans, calções e até mesmo saias. Neste caso sugerimos uma blusa vaporosa e estampada com motivos de caxemira, com tamanhos que vão desde o XS ao 4XL.

Saia

Nesta estação o destaque recai nas saias de tamanho midi de pele sintética e cintura franzida. Este tipo de peça funciona na perfeição com t-shirts, mas se preferir um look mais citadino e fashionista, pode juntar-lhe um blazer.

Casaco de ganga

Considerado um dos essenciais do armário feminino, esta peça fica bem em qualquer estação, seja no verão ou no inverno. Fácil de conjugar com qualquer look, este casaco surge completamente renovado, com uma cava descaída mais moderna e um forro em “sherpa” para os dias mais frescos.

Vestido

Comprido e perfeito para esta estação, não vai poder dizer que esta peça só funciona num determinado tipo de corpo. Acessorize-o da maneira que mais gostar e obtenha diferentes looks.

Camisa

As camisas de pele sintética estão de volta aos looks de outono. Se nunca apostou neste tipo de peça, temos a certeza que não se vai arrepender. Inspirada nos desfiles parisienses, esta camisa com volume nas mangas pode ser usada de duas formas: completamente fechada ou aberta com um top lingerie por baixo.