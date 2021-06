Fashion dogs: torne o seu animal de 4 patas numa estrela

Qualquer dono de um animal de estimação acha que o seu companheiro de 4 patas é o mais bonito e o mais amoroso de todos e, embora isso possa não ser 100% verdade em alguns casos, o que pode estar no seu controle é que o seu animal seja o mais estiloso.

Aposte em looks para o seu cão, para que este seja o animal com mais pinta do bairro, e que mereça esse título por larga escala. Conheça os nossos looks favoritos para o seu melhor amigo peludo.