Neste verão, as mãos têm-se tornando autênticas telas para decorar com combinações de anéis. Esta peça de joalharia tem ganho um grande destaque e está agora mais em voga do que nunca.

Usar apenas um anel é coisa do passado. Agora, “mais é mais” e, quanto mais intensas forem as combinações, melhor ainda. Para adotar esta tendência em bom, opte por apoiar o mundo da joalharia nacional, que se prova absolutamente arrebatador com peças de cortar a respiração, para combinar ao seu gosto.

Conheça os nossos anéis favoritos, de marcas com alma nacional.