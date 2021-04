–Estas são as cores que tem que usar nesta primavera

A primavera está aí. Ao fim de largos meses a utilizar cores neutras e escuras, está na altura de as por de parte - a Pantone descobriu quais vão ser as 6 cores que vão ser as maiores tendências nesta primavera e que se vão destacar fortemente no mundo da moda.

As 6 cores são, então, cores alegres, cheias de energia e garridas que prometem alegrar os seus looks, onde quer que vá. Há ainda uma cor neutra, que normalmente não é muito associada à primavera e ao verão, mas que acaba por ser um básico essencial que se vai provar muito usável quando estiver a preparar os seus conjuntos mais estilosos.

Deixe as suas peças sem graça no fundo da gaveta e prepare a chegada do bom tempo com as cores mais alegres do espectro.