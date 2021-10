Estas peças em pele (falsa) vão dar um up aos seus looks

Aposte na tendência que mais uma vez, é o must have desta estação e traga a irreverência da pele para os seus looks.

Mais uma vez a pele (falsa) volta a dar que falar nas trends de outono/inverno e já são muitas as fashionistas que não dispensam usar esta tendência nos seus looks. Quer seja em look integral ou apenas em peças chave a pele não se quer só em preto, mas sim também em castanho, bege e até mesmo em tons mais berrantes como o vermelho e o verde. Se ainda não aderiu a esta trend, esta é a altura certa para o fazer! Dê uma vista de olhos nas sugestões que temos para si e inspire-se.