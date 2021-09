As calças de ganga fazem parte da categoria de peças versáteis que, além de muito confortáveis e práticas, podem também dar um toque de estilo aos nossos looks. E imaginamos que, sempre que as usarmos, vamos estar super confortáveis e elegantes.

Infelizmente, nem sempre nos sentimos assim com as calças de ganga que escolhemos. E, na maioria das vezes, nem percebemos porquê. O que será que está a dificultar encontrar o modelo que corresponda a todas essas expetativas?

Por terem o tecido menos maleável que outros tipos de calças, e por existirem vários modelos no mercado, nem sempre é fácil acertar no par mais adequado, mesmo depois de termos consciência do nosso tipo de corpo e do que mais o favorece. Esta peça pode causar um grande desconforto quando não assenta da melhor forma no corpo.

É fundamental que saiba o que mais gosta de valorizar em si, conhecer bem o seu guarda-roupa e perceber para que momentos se destinam.

Bárbara Mendonça, Consultora de Imagem, separou algumas dicas, muito práticas, para facilitar a escolha do seu próximo par de calças de ganga e para que saiba exatamente o que deve procurar.

Tenha atenção à altura da cintura

Normalmente os modelos de cintura média ou alta são os que favorecem grande parte dos tipos de corpo, no entanto, é essencial que experimente para definir o tipo de cintura ideal para si.

O comprimento das calças é, muitas vezes, o motivo que faz com que se tornem mais ou menos elegantes

Modelos skinny e de corte a direito funcionam melhor a terminar no tornozelo. Já os modelos como as flair e as pantalonas, tornam-se mais elegantes quando usados mais compridos.

Escolha a lavagem que mais favorece o seu corpo

Nem sempre este detalhe, que tanta diferença faz, é analisado na escolha das calças de ganga ideias. Lavagens mais escuras nos modelos de cintura média ou alta e com o comprimento certo, podem afinar e alongar a silhueta.

Sempre que exista uma oscilação de tons, é importante perceber em que zona do corpo irá ficar a parte mais clara porque, visualmente, aumenta e destaca essa zona.

Todas queremos estar atualizadas e existem vários modelos que são tendência que podem funcionar bem em muitos tipos de corpo.

Ainda assim, devemos ter atenção a alguns detalhes, tais como:

- Modelos mais largos na zona da anca e coxa, mas depois afunilam na perna, criam mais volume visualmente na zona do quadril;

- Lavagens muito claras, além de mais informais, podem também criar o efeito visual de maior volume no corpo;

- Pinças na zona da barriga podem alargar, visualmente, a silhueta.

Aposte em marcas de qualidade, avalie o que favorece o seu corpo e os modelos que vão estar na moda, de acordo com a sua comunicação visual.