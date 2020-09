É uma peça com muitos anos, considerada indispensável no guarda-roupa feminino, com modelos que vão dos básicos aos sensuais. Sabe do que estamos a falar? Do soutien, é claro.

À volta desta peça existem muitas histórias, desde a altura em que foi inventada, à sua inspiração e ainda ao seu propósito.

Descubra 10 curiosidades sobre o soutien.

1. É praticamente impossível dizer quando o soutien surgiu na história da moda e quem foi o seu inventor. No entanto, o registo da primeira patente foi feito em 1914 por Mary Phelps Jacob. Nessa altura, o soutien era feito com dois guardanapos de pano.

2. Mary vendeu o seu design e patente à Warner Brothers Corset Company e desde aí que o design desta peça foi evoluindo.

3. Segundo o site Mashable a maioria das mulheres tem nove soutiens.

4. Nos últimos 30 anos o tamanho das copas triplicou. Nos anos 1980 a maioria das mulheres usava o 34 B e hoje em dia a maioria usa a copa D.

5. A maioria dos soutiens que foram criados antes de 1920 tinham o objetivo de disfarçar e achatar os seios das mulheres, de forma a terem o peito liso.

6. O primeiro soutien desportivo foi inspirado numa coquilha, um acessório para proteger os orgãos genitais dos desportistas. Lisa Lindhal e Polly Smith - responsáveis pela sua criação - costuraram duas coquilhas e usaram a peça para se protegerem enquanto faziam exercício físico.

7. Foram apresentados estudos que comprovam que o uso do soutien não aumenta o risco de desenvolver cancro da mama.

8. Em alternativa aos desodorizantes, em 1998 a empresa francesa Neyret criou um soutien que libertava um odor agradável. Cheirava a maçã, uvas e essências frescas.

9. A antiga primeira-dama das Filipinas, Imelda Marcos, não era muito popular entre os filipinos, por isso, foi feito um soutien à prova de balas especialmente para si.

10. Duas mulheres morreram por causa dos aros dos soutiens. Isto porque foram atingidas por um raio e o aro, por ser de metal, conduziu a eletricidade e morreram.