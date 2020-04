Cocktail

Este é um dos dress codes mais pedidos. É algo mais descontraído, onde pode usar um vestido curto, pelos joelhos, canelas ou até um vestido comprido, desde que seja bastante vaporoso. Também pode usar peças separadas, como saia ou calção.

Business Formal

Com este dress code estamos a entrar nos eventos menos formais mas ainda com alguma formalidade, mais no âmbito profissional. Este código aparece em eventos de trabalho como uma conferência ou um almoço a propósito da vinda de algum cliente. Aqui o look ideal é estar elegante ao estilo “mulher de negócios”. Opte por umas calças, um vestido pelos joelhos ou uma saia ou vestido lápis. Neste dress code não se pretendem os brilhos nem o glamour do Black Tie.

Business Casual

Este dress code é o típico de um dia de trabalho numa empresa que exige um dress code de trabalho formal.

Smart Casual

Neste dress code basta apenas dar um toque ao seu look do dia-a-dia de trabalho com um detalhe que transmita um visual mais 'trendy'. Por exemplo, usar uns sapatos de design ou que se destaquem mais com um visual mais neutro ou optar por acessórios statement.

Casual

Neste dress code o nome já diz tudo. É algo com conforto, que use normalmente no seu dia a dia quando não tem de respeitar dress codes formais. Neste look tudo é possível: calças de ganga, t-shirts, ténis, etc...

Urban Chic

Este é um dress code moderno e contemporâneo, com um toque vanguardista, que engloba desde saias a calças, passando por vestidos. Vale tudo, desde que seja urbano e atual.