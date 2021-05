Esta peça que foi um dos acessórios essenciais da década de 80 está a fazer o seu grande comeback, e promete não deixar ninguém indiferente.

A peça que antigamente se usava escondida, o corpete, foi reinventada para ser utilizada bem à vista e passou, na década de 80, a ter um significado que remetia à sensualidade e à sedução do sexo oposto; desde aí que ficou conotada como uma peça polémica por ser escandalosa e acabou por cair em desuso. Desde então, o seu significado voltou a mudar- o novo significado está agora relacionado empoderamento feminino – pegar no que era visto como algo escandaloso ou até mesmo indigno, e adotá-lo, com orgulho e sem receio do que os outros possam pensar.

Soa-lhe bem? Então inspire-se nestes looks com a peça polémica da estação.