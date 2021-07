copie o look: deixe-se cativar pela beleza e simplicidade de Taylor Hage

Se gosta de seguir influencers no instagram, provavelmente segue umas quantas fashionistas cujo seu conteúdo é meramente aspiracional, sendo daqueles perfis que gostamos de seguir “só porque sim”, porque em termos de inspiração para os looks de dia-a-dia, estas influenciadoras em pouco ou nada ajudam. Na realidade, são poucas (ou nenhumas) as ocasiões onde podemos imitar ou inspirarmo-nos em looks tão excêntricos e over the top, como os que vemos nas suas páginas - cheios de penas, lantejoulas e saltos de 12 centímetros.

Na outra ponta do espectro das influencers temos Taylor Hage, uma influencer com um estilo muito simples, com cores neutras e extremamente apropriado para o quotidiano de uma pessoa “normal”.

Taylor é claramente fã de um estilo muito 90’s, onde as mom jeans, os casacos de cabedal e os blazers oversized são peças fulcrais e imperam na grande maioria dos seus looks. O seu feed é o sítio perfeito para ir buscar inspiração para nos vestirmos de manhã, podendo copiá-los da cabeça aos pés, sem sentir que estamos a vestir uma pele que não é a nossa.

Conheça estes três looks típicos de Taylor Hage que primam pela simplicidade e reconstrua-os ao seu gosto!

Preppy Casual

All black

Neutros cool