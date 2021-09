De certeza que já ficou intrigado com alguma expressão do mundo da moda, quer pelo facto de ser numa língua diferente, quer mesmo não perceber o seu contexto. Mas para que não corra o risco de acontecer novamente, vamos mostrar-lhe quais são as expressões mais usadas e os seus significados. Dê uma vista de olhos!

Silhouette

Esta é sem dúvida uma das expressões mais fáceis de compreender e tal como o nome indica, trata-se de silhueta. Esta surgiu na França, mais concretamente no século XVII, graças ao Ministro da Fazenda do Rei da França, Étienne Silhouette. Pode ser compreendida por ser a silhueta do corpo ou também por ser a silhueta que é apresentada em um desfile.

Handmade

Cada vez mais utilizada, esta palavra corresponde a tudo o que é feito à mão. No mundo da moda encontra-se associada à alta-costura, devido a utilização de bordados e aplicações em tecidos.

Haute couture

A alta-costura é o inverso do fast fashion e encontra-se caracterizada por fazer peças à medida, colecionáveis, eternas e acima de tudo, consideradas verdadeiras obras de arte. A palavra surgiu do costureiro Charles Frederik Worth, no ano de 1858.

Prêt-à-porter

Expressão francesa que significa “pronto a vestir” e que é basicamente o contrário da expressão usada acima. As peças são produzidas em série, com variedades de modelos e tamanhos.