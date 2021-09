Com o retorno da moda Y2K, que conquistou o mundo das redes sociais de um dia para o outro, por vezes esquecemo-nos das tendências que coletivamente decididos deixar para trás, dando destaque apenas às mais aprazíveis.

Relembremos então as tendências que fizeram furor em 2000, mas que ao contrário dos crop tops e das low rise jeans, não tiveram destaque em 2021.

Vestidos com jeans

Este delírio coletivo da sociedade teve palco em todas as passadeiras vermelhas nos anos 2000. As celebridades, especialmente as mais jovens, adoravam esta justaposição do ultra feminino com o masculino.

Boleros

Os boleros eram a peça a ter em 2000. Um top gráfico com umas calças de cintura baixa – o que faltava? Um bolero claro. Estes mini casacos estavam por todo o lado e sejamos sinceras... Até eram queridos. Não?

Boinas, chapéus e bonés

Os anos 2000 foram a altura áurea dos bonés, boinas e tudo o que fosse uma mistura destes dois. Se tivessem um padrão de camuflagem ou tachas, eram o pináculo da moda!

Estampado de camuflagem

Por falar em camuflagem, este foi o padrão do momento em 2000. As várias versões em rosa e azul foram também um dos favoritos de sempre.

Gravatas

As gravatas com estilo punk foram mais cobiçadas que nunca. Quem nunca quis encarnar a Avril Lavinge com uma gravata por cima de um top?

Mini-saia (mas mesmo mini)

Em 2000 as saias queriam-se mini. Tão mini que se tornavam um autêntico perigo – um passo em falso e, bem... toda a gente sabe o que acontecia.