Embora a Blair Waldorf, o Chuck Bass, a Serena van der Woodsen e o Nate Archibald tenham sempre um lugar especial no nosso coração, o reboot daquela que foi uma das séries favoritas das amantes de moda fez com matassemos as saudades dos looks extravagantes e impecavelmente construídos que as personagens usavam no seu quotidiano (e que em nada se assemelhava ao nosso).

Independentemente de as personagens serem novas, uma coisa não mudou - o estilo destas raparigas privilegiadas do Upper East Side, que se manteve absolutamente irrepreensível e até ligeiramente invejável.

Como tal, inspire-se nestes looks de Julien Calloway, Audrey Hope e Monet De Hann para criar os seus outfits.

Monet de Hann - o estilo preppy de sempre

Audrey Hope - o clássico com um twist

Julien Calloway - A irreverência personificada