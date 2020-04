O pijama podia ser o outfit escolhido por muitos para uma temporada de isolamento social, mas a verdade é que não é uma ajuda para quem se quer sentir ativo e com energia para as tarefas do dia a dia.

Seja para trabalhar em casa, fazer exercício, ver séries ou ir à rua passear o cão, são várias as opções de marcas conhecidas para passar esta temporada sem descurar o estilo.

Relativamente a looks femininos, as mais recentes novidades da JD Sports levam a crer que o lilás será a cor que vai marcar as selfies dentro de casa. Em destaque o novo conjunto da Silk Silk, composto pelo hoodie ‘Tape Back Crop’ e as calças ‘Tape Waist Fleece’; e um conjunto inesperado pela sua irreverência, da adidas Originals, composto pela camisola com capuz ‘Bellista Trefoil Allover Print’, feita 100% em algodão, e as leggings ‘Bellista All Over Print’.

Ainda na nova colecção da adidas Originals é possível encontrar dois conjuntos masculinos, perfeitos para estar em casa. Ambos compostos pela já conhecida camisola com capuz ‘Repeat Trefoill’, em azul e em cinzento, e pelas calças do mesmo modelo, azuis e cinzentas para fazer o conjunto.

Quando o tema é conforto, também a Nike não se deixa passar despercebida e apresenta alguns conjuntos. Um cinzento, para mulher, composto pela sweat ‘Double Futura’ e leggings da mesma versão.

Já para homem, a marca tem a solução perfeita para as reuniões por videochamada. O polo ‘Nike Foundation’, que garante o conforto e aparência necessários para reuniões em casa.