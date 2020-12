Nem sempre é fácil criar a ilusão de uma silhueta mais longa, mas bastam alguns truques para parecer instantaneamente mais alta e sem necessitar de usar saltos.

Curiosa? Dê uma vista de olhos e fique a par destes truques.

Calças de cintura subida

Este tipo de calças é perfeito para acentuar a cintura e alongar a silhueta. Aposte nestas peças sempre de cintura subida e crie a ilusão de umas pernas mais longas, apenas com esta peça de roupa.

Minissaia

Evite os meios-termos e aposte em saias curtas ou pelos pés. Deixe de lado o tamanho midi e invista em peças que favoreçam a sua silhueta.

Jumpsuit

Um dos truques infalíveis é o uso de peças monocromáticas. Evite os blocos de cor e prefira os macacões ou então crie looks de uma só cor para alongar a sua silhueta.

Decote em V

Os decotes em V favorece quase todos os tipos de corpo. Invista neste tipo de decote, tanto em camisolas como em vestidos, de forma a alongar o pescoço, dando assim a ilusão de uma silhueta mais esguia.

Malas pequenas

No que toca a acessórios, as malas pequenas serão as suas maiores aliadas. Quanto mais pequeno for este acessório, mais alta irá parecer.

Brincos statement

Dê destaque ao seu rosto ao apostar em brincos statement. Assim irá captar atenções para a parte superior e não para a inferior.