A cor predominante do seu guarda-roupa é o preto? Acha que os seus looks acabam por se tornar monótonos e aborrecidos? Nós temos a solução ideal para si. Descubra como tornar os seus outfits mais interessantes com apenas uma cor e sem gastar muito dinheiro.

1. Invista nos acessórios

Os acessórios podem tornar o seu look muito mais interessante. Alterne entre cintos, brincos statement, chapéus, meias com sandálias e it bags.

2. Use peças oversized

Brinque com as silhuetas e torne o seu look mais interessante. O contraste entre o oversized e o justo pode ser a combo perfeita para um look cheio de estilo.

3. Aposte em t-shirts estampadas

Se não prescinde do preto por nada, aposte em t-shirts estampadas com algum apontamento de cor para dar um up ao seu look.

4. Adicione uma terceira peça

Complete o seu total black look com uma terceira peça num tom diferente.

5. Aposte em calçado distinto

Torne o seu look mais fun com um calçado de cor ou material diferente.