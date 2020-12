Os saltos altos continuam a fazer parte do armário feminino, mas cada vez mais estão a ser substituídos pelo calçado raso.

São várias as tendências de street style em que vemos ténis, sandálias e até mesmo botas sem salto a ganhar destaque e a tornar os looks trendy e muito elegantes.

Se já é adepta deste tipo de calçado ou está a "aprender" a usá-lo, dê uma vista de olhos nestes cinco motivos e perceba o porquê de deixar os saltos altos de lado.

1º

O primeiro motivo é o mais lógico de todos, os sapatos de salto alto não são tão confortáveis. Se é uma mulher que passa grande parte do dia sentada então talvez não note muita diferença, mas experimente utilizar sapatos rasos durante uma semana e veja as diferenças.

2º

Muitas mulheres não abdicam dos seus saltos seja qual fora a altura do dia, no trabalho, na faculdade, nas saídas com as amigas e até mesmo em casa. Mas saiba que o uso prolongado ao longo dos dias, meses e anos vão prejudicar a sua coluna.

3º

Além das costas, os saltos altos podem agravar as varizes. É preferível ter uns sapatos de salto alto lindos bem guardados no armário para usar naqueles dias de festa que quer mesmo arrasar.

4º

Os calos e joanetes são outro dos problemas que os saltos podem criar nos seus pés. A verdade é que os homens gostam de ver mulheres de saltos altos, mas também gostam de apreciar pés bonitos, por isso, tenha este fator em conta.

5º

Por último, quem já não viu uma senhora ficar com o salto preso na calçada portuguesa? Pode acabar com um tornozelo torcido ou até partido. Os saltos altos não são seguros, e de certeza que não quer andar a cair pelas ruas da cidade, certo?