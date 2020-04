Se no ano passado a tendência era misturar o tartan com diferentes padrões, para 2020 a tendências é outra e são as riscas que ganham todo o destaque. Quer sejam horizontais ou verticais, coloridas ou neutras, a ideia é que aposte neste padrão e o use sozinho em looks totais, ou misturados com outros padrões bem diferentes.

Dê uma vista de olhos nas opções que vão mudar os seus looks.

Mix de padrão

Uma das apostas que pode fazer é misturar o mesmo padrão mas em tons diferentes. Neste caso as riscas mantêm-se na versão vertical para criar uma silhueta mais alongada.

Riscas com quadrados

Se ainda acha que não deve misturar estes padrões, está na hora de mudar essa ideia. As ricas funcionam na perfeição com diferentes padrões e criam looks incríveis e cheios de estilo. Apenas precisa apostar nos padrões que se complementam e et voilà terá um look perfeito.