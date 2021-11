São perfeitas para proteger os nossos pés do frio e da chuva e surpreendem pela versatilidade. Podem combinar-se com peças mais femininas, como é o caso das saias midi e dos intemporais vestidos pretos, dos apaixonantes vestidos românticos, apesar da maioria as combinar com calças de ganga. As combat boots deixaram o espaço conquistado nas fileiras do exército para se transformarem no calçado essencial dos atuais ícones de moda. Esta estação não é exceção.

Reinventadas numa estética com linhas mais futuristas, algumas com comprimento pelo joelho e com plataformas, estas botas devem as suas formas ao calçado usado nos uniformes militares. Distinguem-se pela sola grossa de borracha, pela biqueira de aço e pela estética robusta e regressam agora em força. As chelsea boots, outra das tendências de calçado para o outono/inverno de 2021/22, devem o nome ao bairro londrino que as tornou famosas na década de 1960.

Seis décadas depois, estes botins de cano curto com faixas elásticas que se ajustam aos tornozelos para garantir um maior conforto ao pé sobrevivem às modas e às tendências passageiras, mantendo a sua essência praticamente intocada, como pode comprovar na galeria de imagens que se segue. Das marcas mais económicas às mais dispendiosas, invadiram as prateleiras das sapatarias e e as páginas das lojas de comércio eletrónico. E não faltam propostas para todos os gostos.