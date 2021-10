As roupas quentes e confortáveis alcançaram um novo patamar desde que, durante as fases mais críticas da pandemia, se transformaram em peças absolutamente essenciais nos armários das consumidoras. Das mais conservadoras às mais alternativas, fizeram o pleno. O outono/inverno de 3021/22 é a confirmação disso mesmo. As camisolas de lã pelo joelho, os vestidos até aos tornozelos, as carteiras em tricô e os gorros estão a tomar conta dos visuais de rua. Não há estação fria sem o material da temporada, a malha, como pode comprovar de seguida. Tudo em nome do conforto e do estilo.