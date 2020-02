Junte-se a esta tendência de misturar o dourado com o preto em looks mais desportivos. Uma combinação que tem vindo a fazer sucesso em vários estilos.

Se para uns o dourado é demais, para outros o preto é demasiado discreto. A solução está em conjugar peças que possam unir estas duas realidades, ou melhor ainda, usar peças que, já por si, trazem este “mix” de luxuria.

São várias as marcas que já incorporaram a tendência nas suas coleções e os amantes da moda urbana já estão a segui-la. A JD Sports apresenta a coleção “Black and Gold”, com artigos exclusivos de marcas como Fila, Puma, Vans, Silk Silk e Pink Soda, entre outras.

Começando pelas rainhas do “Black and Gold”, Pink Soda e Silk Silk são as marcas que trazem as peças de roupa mais exclusivas e desejadas da coleção. Desde a camisola em veludo “Long Sleeve”, da Silk Silk, passando por um conjunto Pink Soda, também com detalhes em veludo, composto pela sweatshirt “Sport Velvet Crop 1/4 Zip” e as calças “Sport Velvet”.

No que toca ao footwear, a Fila, Vans e Puma apresentam quatro versões em preto e dourado. A Vans, com o modelo “Old Skool Platform” e os “Sk8-Hi”; a Fila com o modelo “Uproot”. Já a Puma surpreende com a versão junior dos “Basket Classic Patent”.

Ainda no mood preto e dourado, também a Nike apresenta uma ampla gama de ténis e outros artigos para todas as ocasiões.