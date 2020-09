Os anos 90 deixaram assim para trás toda a excentricidade vivida na década de 80 e as peças mais comuns acabaram por assumir papéis principais, fazendo as delícias de grandes marcas que apostaram nestas para construir a sua estética, como foi o caso de Calvin Klein, Giorgio Armani, entre outras.

Anos 2000

No que diz respeito aos anos 2000 o mercado do mundo da moda acabou por ser consumido pelas lojas de fast fashion e aqui foram as peças de preços acessíveis que lançaram tendências entre as amantes de moda e sobretudo entre as celebridades.

No início desta década as cores escuras ainda se destacavam e a estas juntaram-se os metalizados. Malhas, bandanas, saias plissadas, cabedal e sapatos de plataforma ganhavam destaque entre cantores e bandas que faziam as delícias dos adolescentes.

Os jeans que anteriormente eram de cintura subida, passaram a ser usados bem abaixo do umbigo e combinados com os famosos crop tops, cai cai ou decote de ombro, completados com sandálias, ténis ou botas, dentro do estilo de plataforma.

Mais tarde os crop tops deram lugar às camisolas de golta alta, acessorizadas com gravatas, cintos largos, bonés e ténis, muito ao estilo da cantora Avril Lavigne.

O final dos anos 2000 trouxe de volta o animal print e também o néon, assim como a influência do hip hop com os famosos jeans mais largos, as t-shirts desportivas e largas e também os ténis Adidas Superstar.

É também importante referir que existem várias peças que marcaram esta década e que continuam a destacar-se nos dias de hoje, como é o caso dos slip dresses, do estampado militar, das plataformas e ainda dos óculos de sol com lentes coloridas.

Em 2020 e com a chegada do outono/inverno destacam-se as peças clássicas com ombros estruturados, mangas de balão, o regresso das capas e também das penas e peles (falsas) contrastadas por cores fortes e marcantes.

As peças assumem cada vez mais um cariz sustentável, dominado pelos tons que lembram a natureza, como os castanhos, os verdes e beges. O xadrez volta a assumir um papel de destaque e surge em peças combinadas, com blazers e saias ou calças. No calçado as botas militares compõe até os looks mais clássicos, trazendo uma nova versatilidade ao looks elegantes.