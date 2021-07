Numa altura em que tanto se fala de feminismo e de 'girl power' e, onde as campanhas de sensibilização tentam lutar contra preconceitos e discriminação, a aposta de algumas marcas é a diversidade. Diversidade esta que não tem só a ver com uma questão de raça, mas também na origem socioeconómica, na religião, na sexualidade e sim, no corpo de cada um.

De há uns tempos para cá, temos notado numa mudança acentuada no tipo de campanhas com que somos presenteados – os corpos trabalhados e esculturais não desapareceram, mas deixaram de ser as únicas imagens de corpos “reais” retratadas nas campanhas e anúncios que vemos diariamente. Já são várias as marcas que reconhecem que nem todas as mulheres têm o mesmo tipo de corpos, e para celebrar essa diversidade, têm optado por refletir a realidade nos seus conteúdos publicitários.

A saúde mental e física passou a ser o ponto fulcral na nossa consciência coletiva, e muitas marcas têm acompanhado essa mudança de uma forma natural, que celebra todas as mulheres e todos os tipos de corpos. E nós aplaudimos essa mudança.

Conheça as nossas marcas e campanhas favoritas que celebram a diversidade entre as mulheres:

Bôl’ter Intimate

Esta marca portuguesa de lingerie, para além de ser consciente a nível ambiental, é também consciente que a beleza não vem só num "formato". As peças destas marca marcam pela sensualidade, mas relembram - que esta lingerie é "for a woman to feel" , ou seja que devemos ser sexys por nós mesmas, e não pela aprovação exterior.

ASOS

Basta um scroll rápido pelo instagram da Asos para sermos presenteados com uma refrescante reflexão da realidade. Todo o tipo de mulheres, todas absolutamente lindas, mas todas completamente diferentes. Para a Asos, esta diversidade é tão natural que nem necessitam de reiterar essa multiplicidade.

Calvin Klein

Longe vão os dias onde as publicidades da Calvin Klein eram apenas compostas por modelos esculturais com corpos perfeitamente desenhados. Desde então, a marca tem apostado em reforçar a beleza que existe na diversidade.

Skims

Parece paradoxal, mas faz todo o sentido – a marca de shapewear de Kim Kardashian ambiciona celebrar o corpo de cada mulher, oferecendo o suporte necessário para que cada uma se sentir no seu melhor.