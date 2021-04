–#trend21: coloque os pés de fora com as sandálias must have do verão

Este abril águas mil não se está a provar amigável para as amantes de sandálias, o mau tempo tem feito questão de mostrar as suas cores e, desta forma torna-se impossível começar a utilizar calçado de verão nos dias cinzentos.

Se for como nós e já está a confiar nos dias mais solarengos típicos do mês de maio para trazer o calçado de verão cá para fora, fique já a saber que há uma tendência que tem ganho popularidade entre as influências digitais no Instagram, e por isso tem vindo a conquistar cada vez mais fãs.

Falamos das sandálias acolchoadas que são a nova tendência no calçado de verão. Estas sandálias, por terem um aspeto chunky e masculino tornam-se ótimos elementos para criar contrastes nos seus looks - masculino com feminino, oversized com peças justas, e “hard vs soft”.

Conheça as nossas sugestões de sandálias acolchoadas para criar looks com interesse visual: