A mudança da estação é sempre uma ótima altura para parar e avaliar o estado do nosso guarda-roupa, e perceber se as nossas roupas estão em condições, ainda têm qualidade e se ainda se encontram atualizadas para abraçar uma nova estação. Se a resposta a alguma destas questões não for positiva, é altura de renovar o seu armário.

Para tal , faz todo o sentido conhecer quais são as 5 peças que serão indispensáveis no armário de verão de 2021.

Crop top com decote halter

O crop top é sempre sinónimo de verão, e não há verão que passe sem que este não seja um básico essencial que serve para praticamente todas as ocasiões.

Este ano vamos ver os crop top com uma particularidade especial - o decote será visto essencialmente em halter. Este tipo de tops podem ser fortemente associados a inspirações boho e são adorados por muitas mulheres, pelo toque de elegância e feminilidade que trazem ao peito e zona dos ombros .

G -string

Se tem andado pelas redes sociais certamente já terá reparado que as calças e as saias têm tido uma nova adição nos últimos tempos. Falamos, claro, das fitas que são colocadas no cós da peça como se fossem as laterais de uma tanga a surgir por fora da mesma.

É verdade que esta tendência não é para todas, apenas para as mais arrojadas, mas a realidade é que este toque de provocação que acrescenta sensualidade ao look tem estado por todo lado, desde as marcas mais high end às gigantes de fast fashion.

Top tipo sutiã

Se procurar algo mais arriscado que os crop tops, esta tendência é para si. Os tops quase da dimensão do soutien têm surgido cada vez mais nas redes sociais e prometem entrar em força na primavera/verão de 2021. Se para si, esta tendência for demasiado arriscada, pode sempre adaptá-la com uma camisa ou um casaco por cima do top.

Jardineiras

As jardineiras têm andado desaparecidos do radar da moda, mas esta primavera e verão prometem voltar em grande.

Esta tendência que foi enorme no início dos anos 2000, está finalmente a regressar, tal como todas as peças que associamos fortemente à época y2k.

Se ainda tiver algumas jardineiras perdidas pelo seu armário, está na altura de as voltar a utilizar. Se esse não for o caso, pode sempre investir nesta tendência para a estação quente que se aproxima.

Calças largas

Já todas sabemos que as skinny jeans estão completamente out. Agora, são as calças largas ou a direito que estão a ter o seu momento. Neste verão aposte em calças bastante largas, com tecidos leves para um look super fresco e trendy.