Ninguém tem dúvidas de que as botas são o calçado predileto das mulheres no inverno e a Atlanta Mocassin tem o modelo mais trendy da temporada.

As Fringed Mocassin Boots in Suede são a proposta da marca portuguesa para os dias mais frios da estação. Confortáveis e cheias de estilo, são ideais para os looks mais descontraídos de fim de semana.

Para bebé, criança e senhora estas botas distinguem-se pelo conforto característico dos mocassins tradicionais, com a vantagem de serem mais subidas até à zona do tornozelo, o que acrescenta o aconchego necessário nesta época do ano, tornando-se mais quentes.

Além disso, as franjas acrescentam um toque de modernidade a estas elegantes botas de pele em camurça, que estão disponíveis por encomenda na loja online da marca.