Para o próximo outono/inverno Luís Carvalho trouxe-nos “Aurora”. Uma ode ao fenómeno ótico composto por um brilho observado nos céus noturnos das zonas mais a norte da Terra.

As formas orgânicas e gráficas das Auroras boreais remetem-nos para os detalhes trabalhados nas peças e construção das mesmas como: folhos, franzidos e encaixes ondulantes, enquanto as silhuetas são oversize e com diversas layers. Lamés, fazendas e jacquards com padrões florais e camuflados que predominam na coleção.

Tonalidades como o preto, o dourado, o azul marinho, assim como diversas variantes do verde.

Dê uma vista de olhos na galeria de fotos e também assista ao vídeo do desfile.