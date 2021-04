Há momentos especiais dos quais não podemos abrir mão, ainda que os dias sejam uma autêntica loucura. Os 10 minutos de skincare, são exatamente uns desses momentos que são essenciais, tanto ao nosso bem-estar como à saúde da nossa pele. Saiba quais são os 5 passos que não pode deixar de praticar todos os dias na sua rotina de beleza.

Desmaquilhante

Se utiliza maquilhagem diariamente este terá que ser o seu primeiro passo e um produto obrigatório no seu necessaire. Existem vários tipos de desmaquilhantes, indicados para diferentes tipos de pele e para diferentes zonas. O desmaquilhante que utiliza deve ser suave e eficaz, para a zona dos olhos opte por um mais oleoso ou bifásico, já para o resto do rosto um em creme ou líquido. Se o cansaço for muito pode recorrer às toalhitas desmaquilhantes de vez em quando.

Gel de limpeza

Um gel de limpeza para rosto é essencial para uma pele limpa e purificada. O gel deve ser escolhido de acordo com cada tipo de pele e deve ser utilizado diariamente. Para um melhor resultado utilize de manhã e à noite. Não utilize este gel como desmaquilhante, prefira sempre primeiro desmaquilhar-se e só depois lavar o rosto, vai ficar com a pele mais limpa e com a oleosidade controlada.

Tónico

Este produto é o segundo passo a ser feito no cuidado diário da pele e complementa a limpeza da sua pele. A sua utilização irá eliminar eventuais resíduos que não foram retirados na totalidade no passo anterior e prepara a pele para a receção do hidratante. O tónico retira também o excesso de oleosidade do seu rosto, fecha os poros e tonifica a pele, garantindo que a pele se encontra totalmente limpa. Para aplicar o tónico deve auxiliar-se de um disco de algodão para permitir que os ingredientes penetrem em maior profundidade na pele.

Creme hidratante

Tal como os passos anteriores, deve escolher cremes indicados para o seu tipo de pele e aplicá-los diariamente, de preferência de manhã e à noite. Existem cremes específicos para o dia e para a noite, cremes com propriedades e ações diferentes que juntos completam ciclo de hidratação e proteção da pele.

O creme de dia, por norma, tem uma textura mais leve que penetra instantaneamente na pele, preparando-a para a maquilhagem. Opte por um creme de dia com proteção solar para prevenir o envelhecimento da pele e o aparecimento das rugas.

O creme de noite tem propriedades mais ricas que são absorvidas pela pele na altura em que o corpo se encontra mais relaxado, atuando em maior profundidade e tornando a sua aplicação mais eficiente.

Creme de olhos

É recomendável o uso diário de um creme para o contorno dos olhos. Esta zona é a mais sensível e frágil do seu rosto e tem necessidades especificas, uma vez que está particularmente suscetível aos sinais de envelhecimento. Uma boa hidratação ajuda em muito a prevenir estes sinais, dando mais firmeza e elasticidade à pele e reduzindo os papos.