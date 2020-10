Se pretende manter uma imagem mais jovial e moderna, é necessário ter em atenção as peças que escolhe para os seus looks.

Para que não cometa erros e acabe por parecer mais velha do que aquilo que é na verdade, dê uma vista de olhos nestas peças e evite usá-las.

Roupa vintage

Embora as peças vintage estejam na moda, é preciso ter um certo cuidado com aquilo que escolhe para usar. O ideal é que aposte apenas numa peça para marcar o seu look e não num look integral, para não parecer mais velha do que aquilo que é.

Cardigan

Apesar de serem novamente tendência, os casacos de malha acabam por dar um ar mais velho às mulheres. O truque para que isto não aconteça está na forma como conjuga esta peça e por isso, nada melhor do que juntar uns jeans e uma t-shirt, para obter um look cool e trendy.

Roupa apertada

Usar roupa apertada faz muito mal ao seu corpo e por isso, é muito importante que conheça o seu corpo e use o tamanho que é adequado para si. Roupa apertada não favorece ninguém, nem mesmo as mais novas.

Colar de pérolas

Embora seja um acessório icónico o colar de pérolas continuam bastante associado às nossas avós. Este colar, apesar de ser feminino e elegante, acaba por tornar-se pesado e faz com que pareça ter mais idade. Para que isto não aconteça o melhor mesmo é evitá-lo, principalmente no dia a dia.

Óculos retangulares

Ao escolher os seus óculos de ver, certifique-se que não opta por modelos muito retangulares, isto porque estes acabam por deixá-la com um ar mais pesado. Deixe essas opções de lado e aposte em modelos mais modernos.