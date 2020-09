Não existe nada mais frustrante do que ter no guarda-roupa peças que nunca usou, mas que pareceram ótimas aquisições no momento da compra.

Esse desperdício, de espaço e de dinheiro, pode ser evitado se estiver atenta a alguns hábitos que tem na hora de ir às compras. Para evitar que isso se repita dê uma vista de olhos neste artigo e descubra onde está a errar.

1. Encarar as compras como uma forma de entretenimento

Um estudo revela que 61% das pessoas que compram sem uma necessidade específica adquirem entre uma a três peças a mais do que realmente precisam. A dica é pensar sempre naquilo que necessita e no que vai querer comprar antes de entrar numa loja. E não compre aquele vestido que viu sem ter sido convidada para uma festa.

2. Comprar compulsivamente

As mulheres, com idades entre os 18 aos 33 anos, são mais propícias a este tipo de comportamento. O que pode fazer é exercitar o autocontrolo para resistir à tentação de adquirir peças de roupa. Este erro acontece maioritariamente no online, onde existe uma maior aptência para compras por impulso.

3. Comprar peças parecidas às que já tem no armário

O ser humano é uma criatura de hábitos e, por isso, se adquiriu uma peça que gosta muito é provável que compre outra igual ou parecida, mesmo que a primeira ainda esteja em bom estado.

4. Pague 1 leve 2

Frequentemente vemos promoções deste género mas, por norma, as marcas aumentam o preço original das peças para tornar este tipo de promoções mais rentáveis. O mais importante passa por pensar se vai usar o item independentemente da promoção.

5. Comprar por comprar

Variar muito nas cores e nos estampados pode ser outro erro crasso quando chega a hora de conjugar peças. O que acontece é que o armário está cheio de roupa, mas nada combina entre si. Quando optar por peças mais chamativas, tenha a certeza que tem peças neutras que combinem entre si. O mesmo acontece quando se compra algo sem se experimentar. É certo que até pode trocar, mas nem sempre o tempo o permite e por vezes pode dar-se o caso de se esquecer. Assim, o ideal é que experimente sempre e veja como esta cai no corpo porque senão o risco desta ficar encostada num canto é grande.