No dia do casamento, que é um dos dias mais especiais na vida de uma mulher, tudo tem que estar perfeito e pensado até ao último milímetro. Os pormenores ganham uma enorme importância e o “one size fits all” nunca é bom o suficiente. Posto isto, os bouquets genéricos que não expressam o estilo pessoal da noiva, tiveram que ficar no passado. Estes são peças centrais no casamento, que para além de ficaram imortalizados nas fotografias, é o “acessório” que está sempre presente, junto à noiva.

Como tal, inspire-se nestes 5 tipos de bouquets, para 5 tipos de noivas muitos destintas e identifique qual seria o estilo perfeito para si.

Noiva clássica

As noivas clássicas normalmente optam por bouquets mais simples, com menos folhagens decorativas. O clássico nunca sai de moda e optar por apenas um estilo de flores fica sempre bem.

Noiva Moderna

Muitas noivas têm abandonado a ideia do bouquet como o conhecemos e têm optado por levar um arranjo com apenas uma flor, demonstrando elegância e singularidade.

Noiva Boho

A estética boho, de há uns anos para cá tem ganho grande destaque no que diz respeito à decoração dos casamentos. O bouquet da noiva boho é propositadamente complexo e inesperado, cheio de ramagens e flores secas.

Noiva colorida

Para a noiva colorida, mais é mais. Como tal, flores brancas ou cremes não são suficiente.

Noiva romântica

A noiva romântica costuma optar por flores em tons neutros, adornados por muita folhagem e elementos decorativos. Normalmente as flores escolhidas são rosas ou

peónias.