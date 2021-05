Uma noite mal dormida é um mal que nos toca a todos. A um mais do que outros, mas de uma forma geral, ir trabalhar com menos horas de sono do que dedos numa mão é uma situação com que muitos, infelizmente, se identificam.

Por vezes tentamos esconder os sinais de uma noite assim, sinais estes que a nossa cara insiste em transparecer, mas acabamos por fazer pior e evidenciar ainda mais as olheiras. Se se consegue identificar com esta situação, provavelmente já cometeu algum destes erros:

Colocar corretor na pele sem a hidratar

Aplicar qualquer tipo de produto de maquilhagem sem hidratar a pele é meio caminho andado para que o produto não fique bem seguro na pele, e acabe por desaparecer ao fim de poucas horas.

Utilizar um tom demasiado claro ou demasiado escuro para o tom da pele

Para conseguir disfarçar bem as olheiras, é importante que o tom do corretor seja apenas um tom abaixo do tom da pele. Se for demasiado claro, acaba por não ser suficientemente forte para tapar, se por outro lado for demasiado escuro, vai aumentar ainda mais o efeito da olheira.

Aplicar demasiado produto

Esta dica é universal para qualquer produto de maquilhagem, bem como para qualquer aplicação: demasiado produto torna-se difícil de espalhar e, quando der por si, já terá removido quase todo o corretor, de tanto esfregar.

Arrastar o produto

Quando aplicar o corretor de olheiras, lembre-se de o fazer em pequenos movimentos repetitivos, em vez de aplicar o produto a arrastá-lo.