Há relativamente pouco tempo falámos do mullet, o corte de cabelo que é “ business in the front, party in the back”, que tem vindo a ganhar destaque nas redes sociais. Pois então, agora é altura de falar do wolf cut – um corte de cabelo que casa o mullet com o shaggy, traduzindo-se num corte de cabelo cheio de camadas, volume e um aspeto intencionalmente desleixado.

Tal como o mullet, as pesquisas no Pinterest e Google têm aumentado drasticamente, resultado de uma popularidade crescente, à qual poucos ficam indiferentes.

Inspire-se também neste novo corte tendência. Conheça-o: