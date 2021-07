Há quem ame, há quem odeie – para sorte de uns e azar de outros, as mullet estão de volta. Retornado através do tiktok, este corte de cabelo não fica indiferente a ninguém.

O chamado “business on the front, party on the back” é um corte de cabelo que se resume às laterais curtas, contrastando com o comprimento na parte de cima e atrás. O seu ar irreverente tem sido adotado por tanto homens como mulheres que querem um estilo diferente de todos.Esta loucura universal pela mullet, as pesquisas no Google sobre o corte de cabelo aumentaram 110% e as pesquisas de como cortar uma mullet 124%.

Se pensa que a mullet é um penteado do passado e que esta extravagância está quase a passar, desengane-se. Miley Cyrus, Úrsula Corberó (Tokyo da Casa de Papel) e até Zendaya têm provado que a mullet está mais in que nunca, e que concede muito estilo a quem a usa. Seja em cabelo encaracolado ou liso; curto ou comprido; com ou sem camadas – a mullet é um penteado muito adaptável aos gostos e às exigências de cada um, dai ser tão transversal a todos.

Este vai ser o novo penteado do momento, por isso conheça as suas várias interpretações e inspire-se. Quem sabe se não será o seu próximo penteado?