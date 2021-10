A pele oleosa gera muito sebo e a crença comum é que se deve utilizar produtos agressivos para remover esta oleosidade, mas a utilização de tais produtos pode danificar a camada protetora da pele, o que pode levar à produção de ainda mais gordura para se proteger. Então, que devemos fazer para cuidar da pele mista ou oleosa com ou sem imperfeições?

A Weleda, fabricante de produtos de cosmética, higiene e bem-estar naturais, oferece uma solução: a sua gama de tratamento facial Naturally Clear. É uma linha de 4 produtos, a aplicar em três etapas, feitos de ingredientes naturais para hidratar e cuidar deste tipo de pele sem a secar ou danificar. É ideal para peles jovens com tendência oleosa, bem como para peles mais adultas com imperfeições.

O segredo da Naturally Clear da Weleda é a sua fórmula 100% natural com um efeito antimicrobiano e calmante que ajuda a sua pele a combater as impurezas naturalmente. Esta fórmula única incorpora extrato BIO de casca de salgueiro em sinergia com outros extratos vegetais calmantes BIO, nutritivos, antimicrobianos e altamente eficazes, tais como água de hamamélis e raiz de alcaçuz.

A rotina de beleza mais eficaz para pele mista ou oleosa

A pele oleosa precisa de ser tratada de forma consistente numa base diária. É necessário seguir uma rotina de beleza que permita que a pele esteja limpa, mas não seca.

Seguir esta rotina diária de beleza facial, para além de proporcionar uma agradável sensação de limpeza e bem-estar, torna a pele visivelmente mais clara e mais uniforme.

Além disso, com uma utilização regular, a pele recupera o seu equilíbrio natural, a produção de excesso de sebo e de brilho indesejado é reduzida e a vermelhidão é acalmada.

Passo 1: Limpar e purificar

O primeiro passo, limpar e purificar, é essencial para uma rotina de beleza eficaz que purifica a pele sem a secar. O Gel de Limpeza Purificante à base de água da Weleda - formulado com ingredientes naturais especialmente adequados para a pele oleosa - limpa e purifica profundamente os poros e previne o aparecimento de novas imperfeições.

A sua fórmula equilibra, purifica os poros e reduz o excesso de sebo, eliminando maquilhagem, sujidade e outras impurezas. A aplicação não podia ser mais fácil: sobre a pele húmida, coloque uma pequena quantidade de gel na palma das suas mãos e aplique suavemente em todo o rosto, pescoço e decote, evitando a zona dos olhos.

Massaje suave em movimentos circulares, deslizando as mãos do interior do rosto para o exterior. Isto irá ajudar a limpar profundamente os poros e a reduzir o excesso de sebo. Lave bem com água morna e repita de manhã e à noite.

Passo 2: Hidratar e matificar

Graças à sua textura leve e acabamento mate de longa duração, o Fluído Matificante hidrata intensamente a combinação de pele oleosa sem a secar e aperfeiçoa os poros.

Baseado numa planta rica em beta-hidroxiácidos (BHA), o principal componente do extrato de Casca de Salgueiro, suaviza a pele e purifica os poros. Suave na pele, é ideal para uso diário de manhã e à noite como parte da rotina de beleza, ajudando a equilibrar a humidade natural da pele.

Protege graças aos seus antioxidantes e favorece a função protetora da barreira cutânea contra as agressões ambientais. É perfeito para dar um efeito matificado à pele e pode ser aplicado sob a maquilhagem.

Passo 3: Corrigir e cobrir

Para terminar esta rotina de três passos, a Weleda propõe dois produtos para tratar as imperfeições da pele - tanto na adolescência como na idade adulta - com um efeito antibacteriano: o Tratamento S.O.S. Anti-imperfeições corrige imperfeições específicas como borbulhas, pontos negros, vermelhidão ou manchas, suavizando-as imediatamente.

Rico em ácido salicílico e graças aos seus poderosos ingredientes, elimina o excesso de sebo e desbloqueia os poros entupidos. Seca instantaneamente e pode ser utilizado sob maquilhagem.

Já o Corretor Anti-imperfeições com cor cobre imperfeições sem entupir poros e seca instantaneamente, podendo também ser usado antes da maquilhagem.