Verão é sinónimo de sol, praia e diversão ao ar livre, mas também traz consigo desafios para a saúde e beleza do nosso cabelo. A exposição intensa à radiação ultravioleta, o contacto frequente com a água salgada do mar e o cloro da piscina podem danificar o cabelo, deixando-o seco, quebradiço e sem vida.

É crucial, portanto, adotar uma rotina de cuidados capilares específica para esta estação, utilizando produtos enriquecidos com nutrientes e vitaminas essenciais para manter o cabelo saudável e bonito.

Qual é o segredo do Cabelo Pantene? Foi por mero acaso que médicos suíços, numa unidade de cuidados intensivos, fizeram uma descoberta que mudaria a história dos cuidados capilares. Na década de 1940, esses especialistas estavam a trabalhar num novo tratamento para curar lesões de pele graves. O tratamento tinha sido desenvolvido para ajudar a regenerar o tecido da pele. No entanto, à medida que monitorizavam os seus pacientes, o que chamou a atenção dos médicos foi o efeito significativo que o mesmo estava a ter no pelo. Os médicos ficaram surpreendidos ao observar que os pelos cresciam mais fortes e mais espessos nos locais onde a pele tinha sido tratada. Qual era a fórmula milagrosa responsável por esse efeito? Era a Provitamina B5. A Pantene tem uma fórmula Pro-V exclusiva que transforma os cabelos, tornando-os mais fortes. E desde a sua origem, a fórmula Pro-V tem sido constantemente desenvolvida com a ajuda de uma rede global de especialistas em ciência.

Entre os ingredientes mais benéficos, destacam-se:

Vitamina Pro-V (Provitamina B5): Conhecida pelas suas propriedades hidratantes e reparadoras, a Provitamina B5 penetra profundamente na fibra capilar, fortalecendo o cabelo e prevenindo a quebra.

Niacinamida: Também conhecida como Vitamina B3, a niacinamida melhora a elasticidade do cabelo, aumenta o brilho e ajuda a reparar danos causados pelo sol e outros fatores externos.

Óleo de Rícino: Rico em ácidos gordos e vitamina E, o óleo de rícino é excelente para nutrir o couro cabeludo, promover o crescimento saudável do cabelo e evitar a secura e a quebra das pontas.

Biotina: Também conhecida como Vitamina B7, ajuda na produção de queratina, uma proteína essencial que compõe a estrutura do cabelo, promovendo fios mais fortes e resistentes.

Ao escolher produtos enriquecidos com nutrientes e vitaminas como a Provitamina B5, niacinamida e óleo de rícino, garantimos que o nosso cabelo recebe a proteção e nutrição necessárias para enfrentar os desafios da estação.

A Pantene oferece uma ampla gama de produtos que atendem às diferentes necessidades capilares, ajudando-nos a manter um cabelo forte, saudável e radiante durante todo o verão.

