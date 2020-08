Há recursos que lhe permitem reduzir o peso. A termosudação, por exemplo, é um deles. Este tratamento estético, combinado com uma dieta e com exercício físico, vai ajudá-la a perder volume em tempo recorde. A termosudação é uma técnica que aplica calor no corpo, eliminando os líquidos a mais do organismo. Começa com uma massagem enérgica com um gel lipo-depressor à base de chá verde. Em seguida, a paciente é envolta numa manta térmica.

De seguida, programam-se diferentes temperaturas e tempos para as várias zonas do corpo, incidindo nas zonas que mais necessitam. Durante a sessão, fica envolta na manta térmica que atua por si. Este tratamento é sempre acompanhado por uma técnica que vai monitorizando o estado da paciente. Este tratamento é acompanhado por uma consulta de nutrição de seguimento quinzenal.

Numa primeira fase, o especialista estabelece os alimentos que são apropriados e adequados a cada paciente, tendo em conta o seu estilo de vida e os seus horários, as suas necessidades calóricas e até as suas preferências gastronómicas, para garantir melhores resultados. Numa segunda fase, vai adaptando o menu à evolução do peso perdido, alterando, retirando e/ou até incluindo novos alimentos e quantidades.

O tratamento é constituído por entre duas a três sessões semanais. O contorno corporal é recuperado, o volume localizado perde-se, diminui-se centímetros e a pele liberta-se das células mortas, ficando mais firme, regular e bonita. Uma sessão de 30 minutos custa, em média, cerca de 60 €. Em Portugal, são várias as clínicas e os centros especializados que comercializam este tratamento, muito procurado por figuras públicas.