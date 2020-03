Tal como sucedeu há quase 10 anos, a influência do cor de rosa na maquilhagem volta a ser tão forte na primavera/verão de 2020 que o próprio look nude, tipicamente em tonalidades bege, se reveste desses tons nesta estação. Mas, se não gosta de cores exuberantes, pode apostar na construção de um visual mais discreto, que fica bem a praticamente todas as mulheres. Neste caso, a maquilhagem deve ser utilizada em quantidades mínimas.

Comece pela base. "A textura fluida é a mais fácil e discreta. Quanto à cor, tem de casar com a pele e nunca ser mais escura que esta", aconselha a reputada maquilhadora portuguesa Antónia Rosa. "Aplique o corretor nas imperfeições, nas olheiras e nas pálpebras e fixe tudo com um pó solto. O blush rosa é aplicado no cimo do osso da maçã do rosto, em pequenos toques. Utilize uma sombra rosa claro em toda pálpebra ou só na móvel", recomenda.

"Vista as pestanas com uma máscara preta, castanha ou transparente. E, nos lábios, sobretudo se forem carnudos, aplique apenas um bálsamo hidratante ou um gloss ligeiramente rosado", acrescenta. Se preferir usar uma maquilhagem mais evidente, combine bem os produtos que usa nos olhos, boca e maçãs do rosto. "Se escolher um rosa para os olhos, poderá usar um blush do mesmo tom mas, na boca deve escolher outra cor, como um bege ou transparente", aconselha a maquilhadora. Se tem a pele morena, utilize o rosa nas maçãs do rosto e aplique um tom pêssego ou dourado nos olhos e um bege nos lábios.

"Se tem a pele negra, terá de abdicar da sombra rosa claro", propõe ainda Antónia Rosa. "Aplique um rosa forte nas pálpebras, um blush mais avermelhado nas maçãs do rosto e um batom cor de chocolate", sugere a maquilhadora. As extremidades das mãos também se querem repletas de cor de rosa esta estação. "Estes tons ficam bem com qualquer visual, independentemente da harmonia escolhida ou da cor de pele", garante mesmo a especialista portuguesa.

"O verniz cor de rosa claro ou bege é o acabamento perfeito para um look cuidado que materialize a tendência nude", refere Antónia Rosa. "Se a sua pele é clara ou muito clara, prefira o rosa claro", aconselha. "Se a sua tez é morena, um bege rosado dá-lhe um estilo mais sofisticado", sugere ainda a maquilhadora. Nas (muitas) coleções de cosmética que as marcas de maquilhagem lançaram para a primavera/verão de 2020 são infinitas as possibilidades de escolha.