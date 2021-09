Nota a sua pele mais seca, agora que o verão se aproxima do fim? É um efeito natural de todas aquelas horas ao sol.

Além de utilizarmos os melhores produtos cosméticos e de hidratação para a nossa pele, a Weleda, fabricante de produtos de cosmética, higiene e bem-estar naturais, aconselha uma dieta consciente repleta de alimentos com betacaroteno, zinco, vitamina H, ómega 3 e ómega 6 para que possa recuperar a sua pele num piscar de olhos. Basta seguir os seis passos seguintes.

1. Primeiro que tudo: beba muita água

Mais de 70% do nosso corpo é constituído por água - incluindo a nossa pele, que é o nosso maior órgão. Para que o nosso metabolismo funcione corretamente, necessita de um abastecimento suficiente de líquidos – no mínimo, 1,5L de água por dia. Uma pele especialmente seca pode beneficiar imenso com isto.

2. Gorduras? Absolutamente, mas as certas

Os ómega 3 não saturados de peixes gordos, bem como os de origem vegetal das sementes de chia e do óleo de linhaça, por exemplo, podem preencher as reservas lipídicas da pele a partir do interior e estabilizar a sua barreira protetora natural.

3. Frutas e legumes cor de laranja

A cor brilhante de alimentos tais como damascos, cenouras, ou mesmo dos pimentos amarelos e vermelhos, indica os seus altos níveis de betacaroteno, um precursor da vitamina A. Como antioxidante, o betacaroteno é eficaz na prevenção da pele seca e envelhecida.

4. Alimentos frescos ricos em biotina

A biotina, também conhecida como vitamina B7 ou simplesmente vitamina H, é considerada como a vitamina cutânea por excelência. Boas fontes são a gema de ovo, flocos de aveia, salmão e arenque, tomate e espinafres, produtos lácteos, bananas e nozes.

As nozes e sementes em geral são também ricas em vitamina E, que assegura uma melhor hidratação da pele e adicionalmente suporta a sua camada lipídica.

5. Alimentos com zinco

A pele seca e gretada que se sente apertada ou com comichão pode indiciar uma deficiência do oligoelemento zinco, que pode ser encontrado em rebentos de centeio e trigo, sementes de abóbora e girassol, queijos duros, peixe e carne, bem como nos flocos de aveia e lentilhas e dar uma boa ajuda

6. Alimentos a evitar

No caso de pele seca, é melhor evitar tudo o que drene humidade do corpo - como álcool, cafeína no café e no chá, e sal em excesso. As gorduras trans nos alimentos fritos e cozinhados podem contrair as veias e assim dificultar a circulação sanguínea nas camadas mais profundas da pele.