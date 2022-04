Levantar e refirmar o rosto sem cirurgia como um profissional e desfrutar de uma rotina de limpeza facial profunda em casa agora é possível. Se pretende um rejuvenescimento facial e preservar a aparência jovem da sua pele, tudo o que precisa é de LUNA 3 plus da Foreo.

Este acessório oferece vários tratamentos de beleza num único dispositivo. Usufrua da sua limpeza facial, massagem refirmante, terapia de microcorrente facial e termoterapia e desfrute de um spa em casa.

Limpeza térmica facial para máxima eficiência

LUNA 3 plus, como qualquer aparelho da mesmagama, remove até 99,5% de sujidade, impurezas, vestígios de maquilhagem, etc. O plus significa toda uma série de benefícios adicionais. Se deseja elevar a sua limpeza facial a um nível totalmente novo, a tecnologia de Termoterapia oferece uma limpeza facial profunda e profissional que remove impurezas e resíduos dos poros.

Quer tonificar a pele? O LUNA 3 plus também está aqui para isso. Limpa e estimula a pele para que adquira o brilho jovem como merece. O que é especial, é que o seu "programa de limpeza" possui 8 pontos de contato térmico que aquecem até à temperatura de limpeza perfeita para remover as impurezas dos poros.

A temperatura perfeita para uma fantástica experiência de limpeza facial. Respeita o equilíbrio de hidratação natural da pele. Sente-se um calor suave ao limpar o rosto, o que ajuda a soltar a gordura presa na superfície da pele, mas não a vai desidratar.

LUNA 3 plus da FOREO

Ajuda a contornar o rosto

Com este dispositivo, obtém uma limpeza facial profunda e uma massagem refirmante. Depois de fazer a sua limpeza facial, é hora de fazer alguns exercícios faciais com as microcorrentes faciais na parte de trás da LUNA 3 plus. As microcorrentes são uma maneira segura e indolor de tonificar o rosto sem cirurgia e definir as características faciais.

O dispositivo emite correntes elétricas de voltagem extremamente baixa que imitam as correntes elétricas do seu próprio corpo a nível celular, e isso ajuda a refinar e a contornar o rosto.

Podemos dizer que as microcorrentes faciais são como um personal trainer para o rosto. Este aparelho usa dois pequenos pontos de contato de microcorrente que canalizam energia extremamente poderosa diretamente para a pele. A área de superfície desses pontos de contato é pequena, tornando muito fácil direcionar com precisão a área que deseja ativar.

Uma mudança no cuidado de pele

Ter um LUNA 3 plus é como ter um spa na palma da mão. Não desfrutará apenas do tratamento de limpeza térmica e microcorrente, mas também pode escolher a sua LUNA 3 plus, dependendo do tipo de pele: normal ou sensível.